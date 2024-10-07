Şampiyon geri döndü

OLEYBOL SMS Global Efeler Ligi'nin 1. haftasında Halkbank, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi. Ligin son şampiyonu ünvanıyla sezona giriş yapan mavi-beyazlılar, deplasmanda oyuna istediği gibi giremedi. Cizre Belediyespor, mücadelenin ilk iki setini 25-23 ve 25-22'lik sonuçlarla alarak 2-0 öne geçti. Ardından Halkbank oyuna ağırlığını koyarak rakibine yanıt verdi.

TİE-BREAK'TE İKİ FARKI YAKALADI

ÜÇÜNCÜ sette 25-22'lik üstünlük kuran başkent ekibi, 25-15'le durumu eşitledi. Mücadelenin tie-break seti de nefes kesen anlara sahne oldu. Uzayan seti, 23-21 kazanan Halkbank, müthiş bir geri dönüşle 3-2 kazandı. Marek Sotola 26 sayıyla en skorer isim olurken; Mirza Lagumdzija 20 sayıyla önemli katkı verdi