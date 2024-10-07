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Haberler Diğer Sporlar

Bursa’da zafer Fenerbahçe’nin

SMS Global Efeler Ligi'nde Bursa BŞB'ye konuk olan Fenerbahçe Medicana, ligin ilk haftasında hata yapmadı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Bursa’da zafer Fenerbahçe’nin

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Sarı-lacivertliler, 17-25, 25-16, 20-25 ve 20-25'lik setlerle mücadeleden 3-1'lik zaferle ayrıldı. Bursa deplasmanından zaferle dönen Fenerbahçe, gelecek hafta Cizre Belediyespor'u konuk edecek. Bursa BŞB ise Arkas Spor deplasmanına çıkacak.

SMS Global Efeler Ligi'nde Spor Toto ile Türşad'ın mücadelesi nefes kesti. 25-21'lik iki setle öne geçen ev sahibi, 32-34 ve 23-25'le yakalandı. Çekişmeli geçen son sette son sözü 15-12 ile söyleyen Spor Toto, sezona zaferle başladı. Muagututia 21 sayıyla yıldızlaştı.

ALTEKMA EVİNDE HATA YAPMADI

Altekma Efeler Ligi'ndeki ilk maçında Arkasspor'la karşılaştı. İki İzmir ekibinin mücadelesinden zaferle ayrılan Altekma oldu. 25-22, 25-27, 22-

25, 25-18 ve 15- 13'lük setlerle kazanan Altekma'da, David Suarez 34 sayıyla mücadeleye damga vurmayı başardı.

G.SARAY PES ETMEDİ: 3-2

EFELER Ligi'nin ilk haftasında Alanya Belediye'yi konuk eden Galatasaray, oldukça zorlandığı maçtan zaferle ayrıldı. 20- 25, 25-20, 25-17,

25-27 ve 15-13'lük setlerle 3-2 kazanan Aslan, sezona galibiyetle girdi. Jean Patry 28 sayıyla ön plana çıkmayı başardı.

ZİRAAT BANKKART FARKLI: 3-0

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ilk haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi. 25-17, 25-17 ve 25-23'lük setlerle kazanan başkent ekibi, sezona galibiyetle girdi. Ziraat Bankkart'ta Paolo Zonca 16 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

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