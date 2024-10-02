Ergün Penbe Yeni Mersin’de | 1.Lig ve 2. Lig haberleri...

Grup ekibi Yeni Mersin İY, Galatasaray'la 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan, 52 yaşındaki eski milli futbolcu Ergün Penbe'yi teknik direktörlüğe getirdi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli futbol adamı Ergün Penbe ile teknik direktörlük görevi için 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

SPOR Bakanlığı'nın gazozuna maç turnuvası, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde renkli görüntülerle başladı. 10 ile 14 yaş arasındaki çocuklar, okul çıkışı mahalle arasındaki halı sahada futbol oynadı. Projenin amacı çocukları dijital platformlardan uzaklaştırıp sosyal hayatla tanıştırmak.

HEDEF GALİBİYET SERİSİ

TRENDYOL 1. Lig'de Yeni Malatyaspor galibiyetiyle 12 puanla 4. sıraya çıkan Amed, Eesenler Erok'u ağırlayacak. Başkan Vekili Baran Durmaz, "Deplasmanlarda da kazanmayı alışkanlık haline getirdik. Alınan bu galibiyeti küçümsememek gerekiyor. Yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.

DİYARBEKİR KEYİFSİZ

2. LİG Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor'da, Beyoğlu Çarşıspor maçı hazırlıkları moralsiz başladı. Teknik direktör Şenol Demir, "Evimizde kaybettiğimiz Karacabey maçı bizi üzdü. Beyoğlu deplasmanında en iyi sonucu alarak dönmek istiyoruz. Kazanmak için gideceğiz" diye umut dağıttı.

SILA'DAN BRONZ MADALYA

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcumuz Sıla Irmak Uzunçavdar, bronz madalya kazandı. Uzunçavdar, 52 kiloda tatamiye çıktı. Yarı finale çıkan milli sporcumuz, Çin'den Yinuo Xu'ye mağlup olarak bronzda kaldı.

AKÖZ: TÜM KUPALARA TALİBİZ

eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı'nın forma tanıtımı ve yeni forma sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi. Lansmanda konuşan takım kaptanlarından Simge Aköz, "Daha önce olduğu gibi bu sene de hedefimiz en yukarısı. Bütün kupalara talibiz" dedi.

2-0'DAN DÖNDÜLER

Nesıne 3.Lig 4. Grup'ta Erciyes 38 deplasmanında 2-0'den geri dönen Denizlispor, namağlup unvanını korudu. Ant renör Çağdaş Mavioğlu, "İlk yarı kötüydük ama ikinci yarıda oyunu lehimize çevirdik" diye konuştu

PALAZ ISPARTA'DA

NESİNE 2.Lig Beyaz Grup ekibi Isparta 32 Spor'un yeni teknik direktörü Koray Palaz oldu. Pembe-yeşilliler, Palaz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 45 yaşındaki Koray Palaz, şampiyonluk sözü verdi.NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Yeni Mersin İY, Galatasaray'la 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan, 52 yaşındaki eski milli futbolcu Ergün Penbe'yi teknik direktörlüğe getirdi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli futbol adamı Ergün Penbe ile teknik direktörlük görevi için 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Son olarak Iğdır'dan galibiyetle dönen Erzurumspor, Süper Lig için umutlandı. Teknik direktör Hakan Kutlu, "Erzurumspor'da 2.5 sezondur çalışıyorum. 6 dönem transfer yasağı vardı. Başkanımız Ahmet Dal ve Onursal Başkanımız Mehmet Sekman büyük bir özveri gösterdi ve transfer yasağını kaldırdık. Mutluyuz, inşallah bu sezon şehrimizi mutlu edeceğiz" diye konuştu.

Suat Kaya ayrıldı

Ligde umduğu sonuçları alamayan Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Yeşil siyahlı ekip, Kaya yönetiminde ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.