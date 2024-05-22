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Cumhurbaşkanlığı yat yarışları başladı
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen, DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Bodrum etabıyla başladı.
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