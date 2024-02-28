Haberler Diğer Sporlar CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit 3-2 Savino Del Bene | MAÇ SONUCU - ÖZET

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit 3-2 Savino Del Bene | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberleri...CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Savino Del Bene takımını 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 01:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit 3-2 Savino Del Bene | MAÇ SONUCU - ÖZET

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımını 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

İstanbul'da yapılan ilk karşılaşma da Eczacıbaşı Dynavit'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde Vakıf Bank-A. Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Palazzo Wanny

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

Savino Del Bene: Da Silva, Antropova, Zhu Ting, Washington, Ognjenovic, Herbots (Parrocchiale, Di Lulio, Ruddins)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Naz Aydemir Akyol (Simge Aköz, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Voronkova, Stevanovic)

Setler: 25-27, 25-20, 25-18, 22-25, 12-15

Süre: 138 dakika (33, 29, 25, 31, 20)

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer minik oğullarını sevmelere doyamadı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla sevimli o pozları!
Terör partisi DEM ile ortaklıktan rahatsızlık olmayan CHP, KJ'den rahatsız oldu! CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti
Santos'tan sakatlık açıklaması!
Bir Fred daha geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atletler hazır
Düello Spor Toto’nun
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Şubat rakamları
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (28 Şubat)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı yarı finalde! Eczacıbaşı yarı finalde! 01:14
İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! 01:01
Liverpool 3 golle turladı! Liverpool 3 golle turladı! 00:53
Halkbank Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Halkbank Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! 00:52
Inter farklı kazandı! Inter farklı kazandı! 00:48
Casemiro attı! ManU çeyrek finale yükseldi Casemiro attı! ManU çeyrek finale yükseldi 00:46
Daha Eski
İşte Beşiktaş - Konyaspor maçının özeti! İşte Beşiktaş - Konyaspor maçının özeti! 00:44
ÇBK Mersin İspanya'da kaybetti! ÇBK Mersin İspanya'da kaybetti! 00:35
Fenerbahçe Final Four'da Fenerbahçe Final Four'da 00:34
Chelsea evinde turladı! Chelsea evinde turladı! 00:31
Terim'li Pana evinde kazandı! Terim'li Pana evinde kazandı! 00:04
Aboubakar derbide oynayacak mı? Santos yanıtladı! Aboubakar derbide oynayacak mı? Santos yanıtladı! 23:45