İzmirli yüzücü Bengisu Avcı yine ilki başardı

Açık deniz geçişlerinde ilkleri başaran İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Oceans 7 (7 Okyanus) hedefi kapsamındaki 4'üncü en zorlu parkuru da tamamladı. Bengisu Avcı, Dünya'nın en fırtınalı deniz bölgelerinden biri olarak kabul edilen Yeni Zelanda'nın Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk olmayı başardı. Daha önce 3 Ağustos 2018'de İngiltere ve Fransa arasındaki 36 kilometrelik Manş Denizi etabını 11 saat 29 dakika ile geçerek o dönem bu hedefi başaran ikinci ve halen en hızlı Türk kadını olan Bengisu, 5 Eylül 2022'de ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 12 saatte geçmeyi başararak Catalina Kanalı'nı solo olarak aşan ilk Türk kadını unvanını da elde etti.

İzmirli sporcu, geçen yıl ağustos ayında İspanya ile Fas arasındaki Avrupa Kıtası ile Afrika'yı birbirinden ayıran Cebelitarık Boğazını da 3 saat 24 dakika 29 saniyede geçerek bir ilke daha imza attı. Yine geçen yıl haziran ayında ABD'nin Manhattan Adası'nı 9 saatte yüzerek geçip Dünya Açık Su Yüzme Federasyonu tarafından Manş, Catalina ve Manhattan parkurlarını aşanlara verilen "Triple Crown" (Üçlü Taç) ödülünü kazanan ilk Türk kadın sporcu olan Bengisu Avcı Yeni Zelanda'da da yine tarihi bir ilke imza attı. Yeni Zelanda'daki 26 kilometrelik Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada kurallar dahilinde eşlikçi tekneye hiç değmeden tek başına yüzerek geçen sporcu bunu başaran ilk Türk oldu.

HİPOTERMİ TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Dünya Açık Su Yüzme Federasyonu'nun kurallarına uygun şekilde Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada yüzerek geçen Bengisu Avcı, 13 derecelik su sıcaklığı nedeniyle yüzüşün son bölümünde hipotermi tehlikesi geçirdi. Buna rağmen geçişi tamamlayan sporcu, Oceans 7 projesi kapsamında 4'üncü açık su yüzüşünü de tamamladı. Dünya Açık Su Komitesi'nin belirlediği en zorlu yüzme parkurları Manş Denizi (İngiltere - Fransa), Catalina Kanalı (Amerika), Cook Boğazı (Yeni Zelanda), Cebelitarık Boğazı (İspanya-Fas), Molokai Kanalı (Hawaii), Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsagaru Kanalı (Japonya) olarak biliniyor. Bengisu'nun hedefini tamamlaması için önünde Molokai Kanalı, Kuzey Kanalı ve Tsagaru