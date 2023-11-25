Milli Taekwondocu Muhammed Çağrı Gülen altın madalya kazandı

Avusturya'nın Innsbruck şehrinde düzenlenen ve 3 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde 8 kategoride yarışan milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalyanın sahibi oldu.

Erkekler serbest stil 17 yaş altı bireysel kategorisinde ülkemizi temsil eden Muhammed Çağrı Gülen altın madalya kazandı. Kadınlar 18-30 yaş bireysel kategorisinde Şeyda Nur Yavuz ile serbest stil 17 yaş üstü pair kategorisinde Gülsena Karakuyulu Ertunç ve Aykut Taşgın ikilisi gümüş madalya kazandı. Erkekler 18-30 yaş bireysel kategorisinde Muhammed Emir Yılmaz ile kadınlar serbest stil 17 yaş altı bireysel kategorisinde Ecrin Yanıt bronz madalya elde etti.