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Milli Taekwondocu Muhammed Çağrı Gülen altın madalya kazandı

16'ncı Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nın ilk gününde Türkiye, 1 altın, 2'şer gümüşü ve bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Milli sporcu Muhammed Çağrı Gülen, altın madalya elde etti ve Avrupa şampiyonu oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Milli Taekwondocu Muhammed Çağrı Gülen altın madalya kazandı

Avusturya'nın Innsbruck şehrinde düzenlenen ve 3 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde 8 kategoride yarışan milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalyanın sahibi oldu.

Erkekler serbest stil 17 yaş altı bireysel kategorisinde ülkemizi temsil eden Muhammed Çağrı Gülen altın madalya kazandı. Kadınlar 18-30 yaş bireysel kategorisinde Şeyda Nur Yavuz ile serbest stil 17 yaş üstü pair kategorisinde Gülsena Karakuyulu Ertunç ve Aykut Taşgın ikilisi gümüş madalya kazandı. Erkekler 18-30 yaş bireysel kategorisinde Muhammed Emir Yılmaz ile kadınlar serbest stil 17 yaş altı bireysel kategorisinde Ecrin Yanıt bronz madalya elde etti.

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