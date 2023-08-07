Şampiyon Gazoz

Almanya'daki Dünya Okçuluk Şampiyonası tamamlandı. Türkiye, başkent Berlin'deki şampiyonada 1 altın ve 1 gümüş elde etti. Son günde Mete Gazoz, klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın kazandı. Mete, bunu başaran ilk Türk okçu olarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mete Gazoz, okçuluk branşında Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk madalyasını da almıştı.

OLİMPİYATLARDA DA ALTIN BEKLİYORUM

Mete Gazoz ile telefonda görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere" dedi. Gazoz da olimpiyatlarda altın sözü verdi.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay finalinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayımladı.