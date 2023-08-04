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Milliler Çin'de gururlandı

Çin devam eden 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın 6. gününde milli sporcularımız 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Tekvandoda mücadele eden Hakan Reçber ve cirit atma dalında ülkemizi temsil eden Eda Tuğsuz altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Kadınlar tekvandoda Mervenur Erdem, finalde kaybederek gümüş madalya elde etti. Üç adım atlamadaki sporcumuz Necati Er de organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyaya uzandı. Çin'de devam edenÜniversite Yaz Oyunları 8 Ağustos'ta sona erecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Milliler Çin'de gururlandı
Çin devam eden 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın 6. gününde milli sporcularımız 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Tekvandoda mücadele eden Hakan Reçber ve cirit atma dalında ülkemizi temsil eden Eda Tuğsuz altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Kadınlar tekvandoda Mervenur Erdem, finalde kaybederek gümüş madalya elde etti. Üç adım atlamadaki sporcumuz Necati Er de organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyaya uzandı. Çin'de devam edenÜniversite Yaz Oyunları 8 Ağustos'ta sona erecek.
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