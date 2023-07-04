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Milli okçu Mete Gazoz'un acı günü

Türkiye Okçuluk Federasyonu, milli okçu Mete Gazoz'un dedesi Osman Gazoz'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 23:06 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 23:35
Milli okçu Mete Gazoz'un acı günü

Federasyondan yapılan açıklamada, federasyonun yönetim kurulu üyesi Metin Gazoz'un babası, antrenör Meral Gazoz'un kayınpederi, sporcular Mete Gazoz ve Melisa Gazoz'un dedesi Osman Gazoz'un vefat ettiği belirtildi.

Osman Gazoz'un cenaze namazının yarın Sakarya Adapazarı Merkez Orhan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacağının aktarıldığı açıklamada, "Defin işlemleri Emirdağ Mezarlığı'nda gerçekleşecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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