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Hoş geldin Ergin Ataman

Ergin Ataman’ın, gelecek sezon Panathinaikos’u çalıştıracağı kesinleşti. Kulüp Başkanı Giannakopoulos’tan başarılı çalıştırıcı için “hoş geldin” paylaşımı geldi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Hoş geldin Ergin Ataman
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman'a sosyal medya hesabından "hoş geldin" mesajı gönderdi. Giannakopoulos, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'ten ayrılıp Panathinaikos'u çalıştıracağına dair çıkan iddialara son noktayı koydu. Yunan takımının başkanı Giannakopoulos, Ataman ile beraber çektirdikleri fotoğrafları "hoş geldin" notuyla paylaştı. Kariyerinde 2 kez THY Avrupa Ligi, birer defa da Avrupa Kupası, FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge şampiyonluğu kazanan Ataman, Panathinaikos ile sözleşme imzalaması halinde Montepaschi Siena (2001-2003) ve Climamio Bologna'dan (2006-2007) sonra yurt dışındaki 3. başantrenörlük deneyimini yaşayacak.
Panathinaikos Başkanı Dimitrios P. Giannakopoulos Ataman ile anlaştıklarını resmen açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı ile 2 yıllık anlaşma imzalanması bekleniyor.
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