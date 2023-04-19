Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere TOGG jesti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen Türk sporcuları İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşıladı. Dört milli sporcuyu kendi kullandığı yerli otomobil TOGG'a davet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra, milli sporcular Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener ile birlikte araçla şehre doğru yola çıktı.

Havaalanından ayrılırken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kasapoğlu ile vatandaşlar arasında sıcak diyaloglar yaşandı.

Yol boyunca Bakan Kasapoğlu ile samimi bir sohbet gerçekleştiren sporcular, antrenman yaptıkları Halkapınar Cimnastik Salonu'ndan da övgü ile bahsettiler.

Bakan Kasapoğlu'nun kullandığı araçta sporcular, hem eğlenceli vakit geçirip hem de TOGG ile ilgili görüş ve temennilerini dile getirdiler.

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Bu arada Bakan Kasapoğlu, sporculara ehliyetleri olup olmadığı sorusunu sorarak, aldığı 'evet' cevabı üzerine direksiyonu sporculara bıraktı.

Milli sporcular, araçtan inmeden Bakan Kasapoğlu ile selfie çekmeyi de ihmal etmediler.