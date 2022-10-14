“Fizyoterapi ile egzersizlerin yaratabileceği tehlikeler ortadan kaldırılabilir"

Sportif aktiviteler öncesinde ve sonrasında koruyucu önlemler alınması gerektiğini belirten Spor Fizyoterapisti İhsan Taha Torğut, "Sportif aktivitelerin hayat standardını yükseltebilmesinin yolu, bilimsel ve disipliner çerçevede uygulanan fizyoterapiden geçiyor. Genellikle sakatlıkların ardından kapısı çalınan fizyoterapinin, bu tür sorunlar oluşmadan önce egzersiz planının bir parçası olarak ele alınması ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanması gerekiyor. Yaralanma ve sakatlanmaları önleyen koruyucu fizyoterapi, hareket kabiliyetini geliştirerek mobilize ve dayanıklılık kazandırırken, sportif aktivitelerin verimliliğini artırıyor" dedi.

Sağlıklı yaşama rehberlik eden koruyucu fizyoterapinin yüksek yoğunluklu antreman temposuna sahip crossfit gibi aktivitelerin omurgasını oluşturduğuna dikkat çeken Torğut, "Bu tür aktiviteler sırasında yaşanan sakatlanma ve yaralanmalar aylarca verilen emeği bir anda çöpe atabilir. Fizyoterapinin yön verdiği rehabilitasyon çalışmalarıyla sorunlar giderilebilir ancak uzun bir süre spordan uzak kalınabilir. Üstelik böyle durumlarda yeniden başa sarıp işe sıfırdan başlamak gerekir. Oysa yolun henüz başındayken fizyoterapist tarafından yapılan değerlendirme ve risk analizleriyle uygulanan fizyoterapi ile yaralanma ve sakatlanmalar oluşmadan önlem alınarak egzersizlerin yaratabileceği tehlikeler ortadan kaldırılabilir. Fizyoterapi ile sportif aktiviteler arasında doğrudan bir bağlantı olsa da özellikle koruyucu fizyoterapi sakatlanmaları minimize ederek risklerin önüne geçebilir" ifadelerinde bulundu.

"CERRAHLAR HAYAT KURTARIRKEN, FİZYOTERAPİSTLER HAYATA ANLAM KATIYOR"

Koruyucu fizyoterapinin kişiye özel vücut haritasını çıkararak işe başladığına değinen Spor Fizyoterapisti İhsan Taha Torğut, "Fizyoterapist tarafından yapılan denge, kas kuvvet, ortopedik gibi çok sayıda test ve postür, ayak, yürüyüş gibi analizlerden elde edilen verilerle eksik yönler tespit edilerek hangi egzersizlerden uzak durmak gerektiği belirleniyor. Bilimin yol göstericiliğinde derinlemesine araştırma yapılarak kişiye özel sportif yol haritası oluşturuluyor ve kişinin sportif gelişimi kayıt altına alınıyor. Herhangi bir sakatlanma ya da yaralanmada cerrahlar hayat kurtarırken, fizyoterapistler de hayata anlam katıyor" dedi.

Sakatlanmalara davetiye çıkaran faktörler sınırlandırılıyor. Bilimsel ve disipliner çerçevede uygulanan fizyoterapi tedavileri hakkında bilgi veren Torğut, "Kürek Milli Takımı ve Hentbol A Milli Takımı'nın spor fizyoterapisti olarak kariyer yaşamım boyunca çok sayıda tedavi yöntemini uygulama fırsatını buldum. Herhangi bir araç kullanmadan yalnızca elle uygulanan bir yöntem olan 'Manuel Terapi' mutlaka alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından uygulanmalıdır. Kinezyolojik, dinamik, elastik veya rijit bant gibi araçlarla uygulanan 'Kinezyolojik Bantlama', aktivite sırasında oluşabilecek kas kramplarının önüne geçerek yaralanmalara karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Sportif performans ve kan dolaşımı üzerinde olumlu etkisi bulunan bu yöntem, sakatlıkların tedavisinde de oldukça etkili. 'Sportif Rehabilitasyon' yöntemiyle de fizyoterapistin değerlendirmeleri sonucunda kişiye ve branşa özgü koruyucu egzersiz programı oluşturularak sakatlanmalara davetiye çıkaran faktörler sınırlanabiliyor" diye konuştu.



