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5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI | Milli karatecilerden 5 madalya başarısı!

Son dakika haberleri... 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Konya'da düzenlenen oyunlarda milli karatecilerden madalya başarısı geldi. Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya daha kazandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 19:46
5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI | Milli karatecilerden 5 madalya başarısı!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli karateciler 5 madalya aldı.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen karate müsabakalarında Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya daha elde etti.

Kadınlar kata bireyselde Dilara Bozan ile Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Karate Erkek Kata Milli Takımı altın madalya kazandı.

Kadınlar kumite 61 kiloda Gülbahar Gözütok, +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol gümüş, 68 kiloda ise Eda Eltemur bronz madalyaya uzandı.

Milli karateciler organizasyonu 4'ü altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.

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