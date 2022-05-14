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İznik'te şölen

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan İznik’teki oyunların önemine değindi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
İznik'te şölen

Bursa'da 29 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın bilgilendirme toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Kazancı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın katılımıyla yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Dünya Göçebe Oyunları, Türk spor kültürü açısından da ayrı bir önem taşıyor. Hep birlikte tüm paydaşlarımızla kurumsallaşma yolunda atacağımız adımlarla oyunları dünya spor arenasında daha üst noktalara getirmek hedeflerimizden birisi" dedi. Erdoğan da "Oyunların İznik'te yapılmasının da çok ciddi anlamı var. İnanın İznik Gölü'nü tanıdıkça biz de millet olarak ülkemizin incisi olduğunu anlayacağız. İnşallah bu Dünya Göçebe Oyunları İznik'in daha iyi tanınması ve dünya çapında hak ettiği şöhrete de kazanmasına da bir başlangıç olacaktır" diye konuştu.

ATA'NIN KABRİNDE
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na 81 ilden gelen gençler ve milli sporcular eşlik etti.

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