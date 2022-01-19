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Yıldızlar geçidi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği “Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu” yıldızlar geçidine sahne oldu. Muhteşem organizasyona olimpiyat şampiyonu sporcular katıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Yıldızlar geçidi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi. Geceye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'nun yanı sıra spor, sanat ve iş dünyasından isimler katıldı. Gecede konuşan Bakan Kasapoğlu, bir gurur akşamı yaşadıklarını belirterek, "Sporcularımız güçlü bir tarihi yazdılar. Sizleri bir kez daha gönülden alkışlamak istiyorum. Olimpiyat öncesi kurulan hayallerin gerçeğe dönüştüğünü gördük. Olimpiyatlarda 13 madalyayla en çok madalya aldığımız olimpiyatları yaşadık. Paralimpik oyunlarda 15 madalya toplayarak önceki rekorumuzu kırarak yine bir ilki yaptık" diye konuştu.

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