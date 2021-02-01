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'de Pierre Gasly'nin corona virüsü testi pozitif çıktı

'de takımının Fransız pilotu Pierre Gasly'nin, corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 11:10
Formula 1'de Pierre Gasly'nin corona virüsü testi pozitif çıktı

Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden takımının Fransız sürücüsü Pierre Gasly'nin, yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Gasly, kendisiyle son dönemde iletişime geçenleri bilgilendirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde izolasyon sürecinin başladığını belirtti.

Daha önce Formula 1 pilotlarından , , , ve , corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.

ve Çin etapları Kovid-19 nedeniyle ertelenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 26-28 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.



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