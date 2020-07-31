F1 Britanya Grand Prix'sinde Perez'in yerine yarışacak isim belli oldu!
Racing Point-Mercedes, corona virüsü testi pozitif çıkan Sergio Perez'in yerine F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Nico Hulkenberg'in yarışacağı açıklandı.
Formula 1 takımlarından Racing Point-Mercedes, sezonun Büyük Britanya'da düzenlenecek 4. ayağında, yeni tip corona virüsüne yakalanan Sergio Perez'in yerini Nico Hulkenberg'in alacağını açıkladı.
Bu sezona kadar aralıksız 10 yıl mücadele ettiği şampiyonadan takım bulamadığı için ayrılmak zorunda kalan Hulkenberg, yeniden bir F1 otomobilinin direksiyonuna geçecek. F1'de 177 kez start almasına rağmen hiçbir yarışta ilk 3'e giremeyen Hulkenberg, organizasyon tarihinde podyuma çıkmadan en fazla yarışa katılan pilot unvanını elinde tutuyor.
32 yaşındaki Alman sürücünün, Perez'in uymak zorunda olduğu karantina önlemleri nedeniyle 9 Ağustos'ta yine Silverstone Pisti'nde yapılacak yarışa da katılması bekleniyor.
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