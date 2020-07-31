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31 Temmuz 2020, Cuma
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Prix'sinde Perez'in yerine yarışacak isim belli oldu!

F1 Britanya Grand Prix'sinde Perez'in yerine yarışacak isim belli oldu!

Racing Point-Mercedes, corona virüsü testi pozitif çıkan 'in yerine Büyük Prix'sinde Nico Hulkenberg'in yarışacağı açıklandı.

Formula 1 takımlarından Racing Point-Mercedes, sezonun 'da düzenlenecek 4. ayağında, yeni tip corona virüsüne yakalanan 'in yerini Nico Hulkenberg'in alacağını açıkladı.

Bu sezona kadar aralıksız 10 yıl mücadele ettiği şampiyonadan takım bulamadığı için ayrılmak zorunda kalan Hulkenberg, yeniden bir otomobilinin direksiyonuna geçecek. F1'de 177 kez start almasına rağmen hiçbir yarışta ilk 3'e giremeyen Hulkenberg, organizasyon tarihinde podyuma çıkmadan en fazla yarışa katılan pilot unvanını elinde tutuyor.

32 yaşındaki Alman sürücünün, Perez'in uymak zorunda olduğu karantina önlemleri nedeniyle 9 Ağustos'ta yine Silverstone Pisti'nde yapılacak yarışa da katılması bekleniyor.


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  1. 31.07.2020
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