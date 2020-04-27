Formula 1'de Fransa GP'si iptal edildi
Corona virüsü salgını bir organizasyonu daha etkiledi. Daha önce 28 Haziran'a ertelendiği açıklanan Formula 1 Fransa Grand Prix'si iptal edildi.
Fransa Grand Prix'sinin organizatörleri, corona virüsü salgını nedeniyle daha önce 28 Haziran'a ertelenen Fransa GP'nin iptal edildiğini duyurdu.
Yarış 28 Haziran'da Circuit Paul Ricard'da gerçekleşecekti, ancak yetkililer bugün yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin en azından temmuz ortasına kadar tüm önemli olayları yasaklama kararının yanı sıra yürürlükteki seyahat kısıtlamaları ile ilgili sıkıntılardan dolayı organizasyonun gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
Fransa GP, salgın nedeniyle iptal edilen veya ertelenen 2020 sezonunun 10. yarışı oldu.
- 27.04.2020
- Güncelleme: 27.04.2020 12:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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