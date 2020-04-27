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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Formula 1'de GP'si iptal edildi

Formula 1'de Fransa GP'si iptal edildi

Corona virüsü salgını bir organizasyonu daha etkiledi. Daha önce 28 Haziran'a ertelendiği açıklanan Formula 1 'si iptal edildi.

'sinin organizatörleri, corona virüsü salgını nedeniyle daha önce 28 Haziran'a ertelenen Fransa GP'nin iptal edildiğini duyurdu.

Yarış 28 Haziran'da Circuit Paul Ricard'da gerçekleşecekti, ancak yetkililer bugün yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin en azından temmuz ortasına kadar tüm önemli olayları yasaklama kararının yanı sıra yürürlükteki seyahat kısıtlamaları ile ilgili sıkıntılardan dolayı organizasyonun gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Fransa GP, salgın nedeniyle iptal edilen veya ertelenen 2020 sezonunun 10. yarışı oldu.

  1. 27.04.2020
  2. Güncelleme: 27.04.2020 12:06
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