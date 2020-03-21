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21 Mart 2020, Cumartesi
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Pitino ayrıldı

Pitino ayrıldı

Panathınaıkos Basketbol Takımı'nda 'li 'nun sözleşmesi feshedildi. 67 yaşındaki çalıştırıcının kontratının karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği duyuruldu. Pana, Euroleague'de 28 haftada aldığı 14 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.

Panathınaıkos Basketbol Takımı'nda 'li 'nun sözleşmesi feshedildi. 67 yaşındaki çalıştırıcının kontratının karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği duyuruldu. Pana, Euroleague'de 28 haftada aldığı 14 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.
  1. 21.3.2020
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