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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Mou'nun gözü Ibra'da

Mou'nun gözü Ibra'da

Tottenham'ın başına geçen 'nun, LA Galaxy'den ayrılan Zlatan İbrahimovic'i (38) istediği iddia edildi. İkili daha önce İnter ve M. United'da birlikte çalışırken; İsveçli yıldız bu 100 maçta 58 kez fileleri sarsmıştı.

Tottenham'ın başına geçen 'nun, LA Galaxy'den ayrılan Zlatan İbrahimovic'i (38) istediği iddia edildi. İkili daha önce İnter ve M. United'da birlikte çalışırken; İsveçli yıldız bu 100 maçta 58 kez fileleri sarsmıştı.

#Geçtiğimiz günlerde Tottenham'dan ayrılan Pochettino'nun adı devlerle anılıyor. R. Madrid ve B. Münih'in, Arjantinli teknik adamın peşinde olduğu belirtildi.

# yaramaz çocuğu Balotelli sorun yaşamaya devam ediyor. Brescia forması giyen İtalyan golcü bu kez, teknik adam Grosso ve oyuncularla yaşadığı polemiğin ardından idmandan kovuldu.

#Aubameyang'ın, 'den ayrılmak istediği iddia edildi. Topçular'da 79 maçta 50 gol atan Gabonlu forvetin, 'ya gitmek istediği kaydedildi.

#Kariyerine 'yla başladığını belirten , "İlk onun şampiyonluğunu gördüm. Karşılama töreninde değerini anladım. 'Yapabilir miyiz' düşüncesini yerleştirdi" diye konuştu.

#Pata Yamaha ile anlaşan milli motosikletçi , "Geçen sene bu takımda olmayı hayal ediyordum. İlk test sürüşünde kendimi daha iyi hissettim. Güzel işler yapacağız" dedi.

  1. 23.11.2019
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