Mou'nun gözü Ibra'da

Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho'nun, LA Galaxy'den ayrılan Zlatan İbrahimovic'i (38) istediği iddia edildi. İkili daha önce İnter ve M. United'da birlikte çalışırken; İsveçli yıldız bu 100 maçta 58 kez fileleri sarsmıştı.

#Geçtiğimiz günlerde Tottenham'dan ayrılan Pochettino'nun adı devlerle anılıyor. R. Madrid ve B. Münih'in, Arjantinli teknik adamın peşinde olduğu belirtildi.

#Futbolun yaramaz çocuğu Balotelli sorun yaşamaya devam ediyor. Brescia forması giyen İtalyan golcü bu kez, teknik adam Grosso ve oyuncularla yaşadığı polemiğin ardından idmandan kovuldu.

#Aubameyang'ın, Arsenal'den ayrılmak istediği iddia edildi. Topçular'da 79 maçta 50 gol atan Gabonlu forvetin, Barcelona'ya gitmek istediği kaydedildi.

#Kariyerine Naim Süleymanoğlu'yla başladığını belirten Halil Mutlu, "İlk onun şampiyonluğunu gördüm. Karşılama töreninde değerini anladım. 'Yapabilir miyiz' düşüncesini yerleştirdi" diye konuştu.

#Pata Yamaha ile anlaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "Geçen sene bu takımda olmayı hayal ediyordum. İlk test sürüşünde kendimi daha iyi hissettim. Güzel işler yapacağız" dedi.