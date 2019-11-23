Mou'nun gözü Ibra'da
Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho'nun, LA Galaxy'den ayrılan Zlatan İbrahimovic'i (38) istediği iddia edildi. İkili daha önce İnter ve M. United'da birlikte çalışırken; İsveçli yıldız bu 100 maçta 58 kez fileleri sarsmıştı.
Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho'nun, LA Galaxy'den ayrılan Zlatan İbrahimovic'i (38) istediği iddia edildi. İkili daha önce İnter ve M. United'da birlikte çalışırken; İsveçli yıldız bu 100 maçta 58 kez fileleri sarsmıştı.
#Geçtiğimiz günlerde Tottenham'dan ayrılan Pochettino'nun adı devlerle anılıyor. R. Madrid ve B. Münih'in, Arjantinli teknik adamın peşinde olduğu belirtildi.
#Futbolun yaramaz çocuğu Balotelli sorun yaşamaya devam ediyor. Brescia forması giyen İtalyan golcü bu kez, teknik adam Grosso ve oyuncularla yaşadığı polemiğin ardından idmandan kovuldu.
#Aubameyang'ın, Arsenal'den ayrılmak istediği iddia edildi. Topçular'da 79 maçta 50 gol atan Gabonlu forvetin, Barcelona'ya gitmek istediği kaydedildi.
#Kariyerine Naim Süleymanoğlu'yla başladığını belirten Halil Mutlu, "İlk onun şampiyonluğunu gördüm. Karşılama töreninde değerini anladım. 'Yapabilir miyiz' düşüncesini yerleştirdi" diye konuştu.
#Pata Yamaha ile anlaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "Geçen sene bu takımda olmayı hayal ediyordum. İlk test sürüşünde kendimi daha iyi hissettim. Güzel işler yapacağız" dedi.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Mou'nun gözü Ibra'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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