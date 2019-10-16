Dünya şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli çiçeklerle karşılandı - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Dünya şampiyonu boksörümüz çiçeklerle karşılandı

Dünya şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli çiçeklerle karşılandı

69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek kazan milli sporcu , 'da çiçeklerle karşılandı.

69 kiloda kazanarak göüsümüzü kabartan , 'da çiçeklerle karşılandı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA:

Dünya Şampiyonu Boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Trabzon'da coşkuyla karşılandı. 'nda yapılan karşılamaya ve Futbol Şube Sorumlumuz Özer Bayraktar katıldı.

Busenaz Sürmeneli: Askerlerimizin yüzünü güldürebildiysem ne mutlu bana

Havaalanında açıklamalarda bulunan Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, "Kulübümüz futbolun yanı sıra pek çok branşta da spor faaliyetinde bulunan ve bu branşlarda gururla ülkemizi temsil eden sporcular yetiştiren bir yapıya sahip. Bu yapıyı daha da güçlendirerek dün ve bugün olduğu gibi yarın da diğer branşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Busenaz, Dünya Şampiyonu unvanıyla Trabzon'a geldi. Diğer sporcularımıza örnek olmasını diliyor ve inşallah bu madalyayı olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmasını bekliyoruz. Buradan başta Busenaz Sürmeneli olmak üzere tüm antrenörlerine tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"MEHMETÇİK İÇİN SAVAŞTIM"

İlk kez büyükler dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan Sürmeneli, Mehmetçik için savaştığını belirterek, "Final maçında antrenörüm 'Mehmetçik için savaş' diye seslendi ve ben tüm gücümle motive olarak maça devam ettim. Elimden geleni yaptım ve kazandım. Ağladım, duygulandım; gülmek kadar ağlamak da güzel" açıklamasında bulunmuştu.

  1. 16.10.2019
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