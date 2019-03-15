Milli tekvandocular terör saldırısını kınadı
15 Mart 2019, Cuma
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Milli tekvandocular terör saldırısını kınadı

Milli tekvandocular terör saldırısını kınadı

2020 ’na hazırlanan , 'da bulunan Nur Camii'ne gerçekleştirilen ve 49 müslüman vatandaşın hayatını kaybettiği hain saldırıya tepki gösterdi.

'na katılım yolunda Belçika Açık Tekvando Turnuvası'na katılacak olan hazırlıklarına 'nın Eindhoven kentinde devam ediyor. Ay-yıldızlı tekvandocular yaptırdıkları pankartla 'da yaşanan terör olayı tepki gösterdi. Teknik direktör , antrenör ve sporcular tarafından Türkçe, İngilizce ve Flemenkçe hazırlatılan pankartta, "Yeni Zelanda'da müslümanlara yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

  1. 15.03.2019
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