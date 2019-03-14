Atıcılık Müsabakalarından 2 altın madalya
14 Mart 2019, Perşembe
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Atıcılık Müsabakalarından 2

Atıcılık Müsabakalarından 2 altın madalya

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Bölgeler Arası Grup Müsabakaları ’de yapıldı.

245 sporcunun madalya için mücadele ettiği grup müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.

10 m. tabanca tüfek kategorisinde Erciyes Havalı Silahlar Spor Kulübü'nden yarışan sporculardan Meryem Nur Korkut minik bayanlarda, Ahmet Durdu ise minik erkeklerde şampiyonluğu göğüsleyerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada derece elde eden sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 10:03
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