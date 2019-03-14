Atıcılık Müsabakalarından 2 altın madalya
Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Bölgeler Arası Grup Müsabakaları Mersin’de yapıldı.
245 sporcunun madalya için mücadele ettiği grup müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.
10 m. tabanca tüfek kategorisinde Kayseri Erciyes Havalı Silahlar Spor Kulübü'nden yarışan sporculardan Meryem Nur Korkut minik bayanlarda, Ahmet Durdu ise minik erkeklerde şampiyonluğu göğüsleyerek altın madalyanın sahibi oldu.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada derece elde eden sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 10:03
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cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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