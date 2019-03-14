Formula 1 heyecanı başlıyor
Sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si, 17 Mart Pazar günü yapılacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu heyecanı, Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.
Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın antrenman turları, yarın TSİ 04.00'te, sıralama turları ise 16 Mart Cumartesi günü TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 17 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.
Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenecek.
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
17 Mart: Avustralya Grand Prix
31 Mart: Bahreyn Grand Prix
14 Nisan: Çin Grand Prix
28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix
12 Mayıs: İspanya Grand Prix
26 Mayıs: Monaco Grand Prix
9 Haziran: Kanada Grand Prix
23 Haziran: Fransa Grand Prix
30 Haziran: Avusturya Grand Prix
14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
28 Temmuz: Almanya Grand Prix
4 Ağustos: Macaristan Grand Prix
1 Eylül: Belçika Grand Prix
8 Eylül: İtalya Grand Prix
22 Eylül: Singapur Grand Prix
29 Eylül: Rusya Grand Prix
13 Ekim: Japonya Grand Prix
27 Ekim: Meksika Grand Prix
3 Kasım: ABD Grand Prix
17 Kasım: Brezilya Grand Prix
1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 10:05
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