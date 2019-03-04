İrem Yaman'dan bir altın madalya daha 
04 Mart 2019, Pazartesi
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'dan bir daha

İrem Yaman'dan bir altın madalya daha

, Turnuvası'nın ikinci gününde 1'i altın 4 madalya daha kazanmayı başardı.



kentinde 80'in üzerinde ülkeden 2 bin 500 civarında sporcunun mücadele ettiği ve 'na 20 puan veren Tekvando turnuvasının ikinci ve son gününde Türkiye adına 5 sporcu mücadele etti. Kadınlar 62 kiloda kazanırken, erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve +73 kiloda Nafia Kuş elde etti.
Turnuvanın ilk gününde kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63 kiloda , 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazanmıştı.
Türkiye, böylelikle organizasyonu 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda başarılı bir turnuvayı geride bırakan 'nda teknik direktör 'En İyi Koç', milli tekvandocu Hakan Reçber ise 'En Teknik Sporcu' ödüllerinin sahibi oldu.

  1. 04.03.2019
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