29. Kış Üniversite Oyunları başlıyor
Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde yarın başlayacak oyunlarda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek
Rusya'da düzenlenecek 29. Kış Üniversite Oyunları yarın başlayacak.
Krasnoyarsk kentinde 2-12 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek oyunlarda alp disiplini, kayaklı koşu, artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 4 branşta, 9'u erkek toplam 14 milli sporcu mücadele edecek.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Kemal Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kış sporlarında henüz istenilen seviyede değiliz. Mesafe kat etmemiz gerekiyor. Madalya beklentimiz yok. Organizasyona daha önce Erzurum da ev sahipliği yapmıştı. Bu nedenle burada mutlaka olmamız gerekiyordu. Küçük bir grupla katılıyoruz. Umarım bir madalya alırız. Kısa mesafe sürat pateninde güzel gelişmeler var. Onlardan umutluyum." ifadelerini kullandı.
Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular ise şunlar:
Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Zozan Malkaç
Alp disiplini: Nihat Enes Limon, Özlem Çarıkçıoğlu, Kaan Şamgul, Sıla Kara
Kısa mesafe sürat pateni: Davut Tahtacı, Fırat Yardımcı, Fatih Aydem, Tunay Şimşek
Artistik buz pateni: Burak Demirboğa, Sinem Kuyucu
- 01.03.2019
- Güncelleme: 01.03.2019 10:31
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Cristiano Ronaldo Messi'den daha iyi
Toplam 1
Yorum
Lukatoni Boşuna Penaldo demiyorlar sonuçta adama. Ama bu alanda bile ne tarihin ne zamanının en iyisi değil.
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Şenol Güneş marttaki maçlara gidecek
Toplam 1
Yorum
Çarşı Nevzat Şimdi saha dışı oyuncu transfer ve elde kalan 1-2 maçla sezon geçiren zengin lere göz yuman hoca bunları kabullenirmi Şenol hep ret dedi
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Söz konusu Trabzonspor ise centilmenliğe bile ceza
Toplam 2
Yorum
maho bu Federasyon un ne kadar trabzon düşmanı olduğunu gösteriyor siz hangi ülkenin reddediyorsunuz
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