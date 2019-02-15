Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası
15 Şubat 2019, Cuma
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Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası

, yarın 'da başlayacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak şampiyonada milli takım aday kadro belirleme yarışları da gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 17 Şubat Pazar günü sona erecek.

  1. 15.2.2019 18:22
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