Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak şampiyonada milli takım aday kadro belirleme yarışları da gerçekleştirilecek.
Organizasyon, 17 Şubat Pazar günü sona erecek.
- 15.2.2019 18:22
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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