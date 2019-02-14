EYOF 2019'da günü madalyasız tamamladık
14 Şubat 2019, Perşembe
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2019'da günü madalyasız tamamladık

EYOF 2019'da günü madalyasız tamamladık

'te düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin ( 2019) dördüncü gününde Türk sporcular Alp disiplini, artistik buz pateni ve branşlarında yarıştı.

Artistik buz pateni serbest program erkeklerde 7'nci olurken, kızlarda Güzide Irmak Bayır yarışmayı 22'nci sırada tamamladı.

Alp disiplini büyük slalomda yarışan milli sporculardan Tiriel Luka Abramovic 39'uncu, Derin Berkin 57'nci, Yunuscan Ersan 60'ıncı ve Asrın Beceren 64'üncü oldu.

sprint klasik disiplini elemelerinde yarışan sekiz Türk sporcudan hiçbiri finallere kalamadı. Erkeklerde Mehmet Türün 70'inci, Salihcan Duman 72'nci, Murat Elkatmış 77'nci, Yusuf Talay 81'inci olurken, kızlarda Fatma Yavuz 59'uncu, Esra Akpınar 61'inci, Mahi Nur Süngür 66'ncı, Beyzanur Gümüş ise 69'uncu sırayı aldı.

Türk sporcular, Saraybosna ve şehirlerinde düzenlenen 2019'un son gününde yarın biatlon, kayaklı koşu ve kısa mesafe sürat pateni dallarında müsabakalara çıkacak.

EYOF 2019, yarın Doğu Saraybosna'da düzenlenecek kapanış töreni ile sona erecek.

  1. 14.2.2019 23:48
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