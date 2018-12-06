Şampiyonluk sevinçlerini Başkan Çelik'le paylaştılar
06 Aralık 2018, Perşembe
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Şampiyonluk sevinçlerini Başkan Çelik'le paylaştılar

Şampiyonluk sevinçlerini Başkan Çelik'le paylaştılar

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer , geçtiğimiz günlerde ’da yapılan Avrupa Şampiyonasında dereceye giren, Gençlik ve Spor Kulübü Sporcuları Şükran öncü ve ’i makamında ağırladı.

Geçtiğimiz ay 'da yapılan Avrupa Şampiyonasına katılarak, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü kupasını kazanan Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Şükran öncü ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer 'i makamında ziyaret etti.

Şehzadeler Belediyesi olarak sıfırdan yetiştirdikleri sporcuların, Uluslararası arenada büyük dereceler elde ettiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "14 - 18 Kasım tarihleri arasında 30 ülkeden bin 40 sporcunun katılımı ile Antalya'da yapılan Muay Thai Avrupa Şampiyonasında Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzün Sporcuları olan, Şükran Öncü, Avrupa ikincisi, Beyza Nur Karabiber ise Avrupa üçüncüsü olarak dönerek bizleri çok mutlu etmiştir. Bugün gururumuz olan her iki sporcumuzu da makamımızda ağırladık. Göğsümüzü kabartan bu güzel başarıları için kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.

Ayrıca Sporcularımızın yetişmesine büyük gayret gösteren Spor Kulübümüzün Başkanı Ali Özyiğit'e, sporcularımız üzerinde ciddi manada emekleri olan Ediz Barış Hocamıza ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak sıfırdan yetiştirmiş olduğumuz sporcularımızın Avrupa'da güzel dereceler elde etmesi, Ay Yıldızlı bayrağımızı o salonlarda göndere çektirmeleri, İstiklal Marşımızı okutmaları bizim göğsümüzü kabartıyor. Tüm sporcu kardeşlerimiz ile iftihar ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

  1. 6.12.2018 16:04
  2. Güncelleme: 6.12.2018 16:17
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