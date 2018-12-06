Geçtiğimiz ay Antalya'da yapılan Avrupa Muay Thai Şampiyonasına katılarak, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü kupasını kazanan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Şükran öncü ve Beyza Nur Karabiber Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti.

Şehzadeler Belediyesi olarak sıfırdan yetiştirdikleri sporcuların, Uluslararası arenada büyük dereceler elde ettiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "14 - 18 Kasım tarihleri arasında 30 ülkeden bin 40 sporcunun katılımı ile Antalya'da yapılan Muay Thai Avrupa Şampiyonasında Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzün Sporcuları olan, Şükran Öncü, Avrupa ikincisi, Beyza Nur Karabiber ise Avrupa üçüncüsü olarak dönerek bizleri çok mutlu etmiştir. Bugün gururumuz olan her iki sporcumuzu da makamımızda ağırladık. Göğsümüzü kabartan bu güzel başarıları için kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.

Ayrıca Sporcularımızın yetişmesine büyük gayret gösteren Spor Kulübümüzün Başkanı Ali Özyiğit'e, sporcularımız üzerinde ciddi manada emekleri olan Ediz Barış Hocamıza ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak sıfırdan yetiştirmiş olduğumuz sporcularımızın Avrupa'da güzel dereceler elde etmesi, Ay Yıldızlı bayrağımızı o salonlarda göndere çektirmeleri, İstiklal Marşımızı okutmaları bizim göğsümüzü kabartıyor. Tüm sporcu kardeşlerimiz ile iftihar ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.