Osmangazili taekwondocuların kupa heyecanı
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Osmangazili taekwondocuların kupa heyecanı

Osmangazili taekwondocuların kupa heyecanı

Taekwondo Takımı sporcuları, İller Arası Taekwondo Turnuvası’nda üstün bir performans sergileyerek göz doldurdu.

Taekwondo İl Temsilciliği tarafından Salonu'nda düzenlenen İller Arası Taekwondo Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Altın madalya için 271 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya 'un yanı sıra 'de faaliyet gösteren 9 farklı ilden 38 kulüp katılım sağladı. İki gün boyunca devam eden İller Arası Taekwondo Turnuvası'nda kızlar +59 kilogramda tatamiye çıkan Osmangazili Mihriban Ağralı birincilik başarısını elde etti. Aynı zamanda kızlar 44 kilogramda ter döken Zeynep Meryem Çetin ikincilik kürsüsüne çıktı. Takım halinde üçüncü olarak kupanın sahibi olan Osmangazi Belediyespor sporcuları büyük mutluluk yaşadı. Eksiklerini görerek özel antrenman programlarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Osmangazili taekwondocular, yıl içerisinde Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

  1. 5.12.2018 15:21
  2. Güncelleme: 5.12.2018 15:54
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