Ege Masterlar Bayraklı'da buluştu
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Ege Masterlar Bayraklı'da buluştu

Ege Masterlar Bayraklı'da buluştu

EGE Masterler Federasyonu Derneği (), 4. kuruluş yılını Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı gecede kutladı.

EGE Masterler Federasyonu Derneği (), 4. kuruluş yılını Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı gecede kutladı. Düzenlenen etkinlikte Başkanı başta olmak üzere, amatör spor kulüplerini destekleyenler plaketle ödüllendirildi. Bayraklı Havuz Tesisleri'ndeki geceye Ege Masterler Federasyon Derneği Başkanı , İzmir Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Kadri Yatkın, Galatasaraylı eski futbolcu , EMF Kurucu Başkanı Recep Çolak ve çok sayıda İzmirli kulüp yöneticisi ve sporcu katıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, futbolun kentlerin tanıtımı ve markalaşması için çok önemli bir spor dalı olduğunun altını çizerek belediye olarak amatör spor kulüplerine yıllardır verdikleri desteği sürdereceklerini ifade etti. Dernek Başkanı Haldun Dokel de Karabağ'a destekleri için teşekkür etti.

  1. 5.12.2018 14:37
  2. Güncelleme: 5.12.2018 15:59
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