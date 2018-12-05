Ege Masterlar Bayraklı'da buluştu
EGE Masterler Federasyonu Derneği (EMF), 4. kuruluş yılını Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı gecede kutladı.
EGE Masterler Federasyonu Derneği (EMF), 4. kuruluş yılını Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı gecede kutladı. Düzenlenen etkinlikte Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ başta olmak üzere, amatör spor kulüplerini destekleyenler plaketle ödüllendirildi. Bayraklı Havuz Tesisleri'ndeki geceye Ege Masterler Federasyon Derneği Başkanı Haldun Dokel, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Kadri Yatkın, Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal, EMF Kurucu Başkanı Recep Çolak ve çok sayıda İzmirli kulüp yöneticisi ve sporcu katıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, futbolun kentlerin tanıtımı ve markalaşması için çok önemli bir spor dalı olduğunun altını çizerek belediye olarak amatör spor kulüplerine yıllardır verdikleri desteği sürdereceklerini ifade etti. Dernek Başkanı Haldun Dokel de Karabağ'a destekleri için teşekkür etti.
- 5.12.2018 14:37
- Güncelleme: 5.12.2018 15:59
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Yorum
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savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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Yorum
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