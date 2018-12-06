Vekil Kenan Sofuoğlu'ndan çarpıcı ifadeler!
06 Aralık 2018, Perşembe
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Vekil 'ndan çarpıcı ifadeler!

Vekil Kenan Sofuoğlu'ndan çarpıcı ifadeler!

, “Bir yol açtık, gelecek sporcuları yetiştirmeliyiz” dedi.

Ankara Etimesgut Belediyesi, "Spora Bağlan" projesi kapsamında " ve Fanatizm" paneli gerçekleştirdi. Panele AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu da katıldı. Sofuoğlu, "Biz bir yol, bir otoban açtık, arkamızdan gelecek sporcuları yetiştirmeliyiz. Allah bize bir yol açmayı nasip etti. Arkamızdan gelenler rahat rahat bu yolda ilerleyebilir. Ancak herkes çok çalışmayı bilmeli" şeklinde konuştu.

"YÜZÜN VE JİMNASTİK YAPIN!"

Spor Ahlakı ve Fanatizm paneline Kenan Sofuoğlu ile birlikte katılan Olimpiyat şampiyonu güreşçi de burada genç öğrencilere yol gösterdi. Akgül, öğrencilere öncelikle jimnastik ve yüzme sporuyla uğraşmalarını tavsiye ederken, güreş sporuna 11-12 yaşlarında başlanılmasının daha doğru olduğunu vurguladı. Milli sporcu, "Güreş çok ağır bir spor. Çok erken yaşta başlanılmasını doğru bulmuyorum. Çok çalışıyoruz, emek veriyoruz. İdmanda acıyı hissediyoruz ve başarılar geliyor" görüşünü paylaştı.

  1. 6.12.2018
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