Acıgöl’de sportif etkinlikler yarışması düzenlendi
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Acıgöl’de sportif etkinlikler yarışması düzenlendi

    Acıgöl’de sportif etkinlikler yarışması düzenlendi

    Acıgöl Kaymakam Vekili Çağlar Tekin’in öncülüğünde ilçede ‘Kur’an ile Huzur, Spor ile Sıhhat Bul’ projesi kapsamında sportif etkinlikler yarışması düzenlendi.

    Acıgöl Kaymakam Vekili Çağlar Tekin öncülüğünde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ilçede yaz Kuran kurslarına katılan 100 erkek 60 kız öğrencinin katılımı ile sportif etkinlikler yarışması düzenlendi.
    Etkinlikler kapsamında düzenlenen turnuvalarda futbolda, Çayırlık Cami, hentbol yıldız kızlarda Acıgöl Merkez Cami , hentbol küçük kızlarda ise birinci oldu.

    1. 9.8.2018 15:45
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