Acıgöl’de sportif etkinlikler yarışması düzenlendi
Acıgöl Kaymakam Vekili Çağlar Tekin’in öncülüğünde ilçede ‘Kur’an ile Huzur, Spor ile Sıhhat Bul’ projesi kapsamında sportif etkinlikler yarışması düzenlendi.
Acıgöl Kaymakam Vekili Çağlar Tekin öncülüğünde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ilçede yaz Kuran kurslarına katılan 100 erkek 60 kız öğrencinin katılımı ile sportif etkinlikler yarışması düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında düzenlenen turnuvalarda futbolda, Çayırlık Cami, hentbol yıldız kızlarda Acıgöl Merkez Cami , hentbol küçük kızlarda ise Fatih Cami birinci oldu.
- 9.8.2018 15:45
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Jordan Ayew Galatasaray yolunda
Toplam 3
Yorum
sam 3 milyon verip iki aydan beri emreyi bile alamayan gs nasil ayew i alacak biri bana anlatsin.para nerde oyuncu satamiyorsun
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Fenerbahçe'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu
Toplam 16
Yorum
Harbi Fenerli Fernandao yerine satilacak o kadar kisi vardiki,gidip ilk önce elimde en saglam forveti satmakta sacmalik.Kafayla gol atacak kimse yok
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 2
Yorum
kanarya ttf birinci lig takımına verilse daha iyiydi tabi ikinci ligde daha iyi forma şansı bulur
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