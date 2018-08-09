Acıgöl’de sportif etkinlikler yarışması düzenlendi

Acıgöl Kaymakam Vekili Çağlar Tekin öncülüğünde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ilçede yaz Kuran kurslarına katılan 100 erkek 60 kız öğrencinin katılımı ile sportif etkinlikler yarışması düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen turnuvalarda futbolda, Çayırlık Cami, hentbol yıldız kızlarda Acıgöl Merkez Cami , hentbol küçük kızlarda ise Fatih Cami birinci oldu.