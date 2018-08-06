Aksaray’a at binicilik tesisi
Aksaray Belediyesi at binicilik kültürünün devam etmesi ve yaygınlaşması için başlattığı At Binicilik Tesisinin inşaat çalışmaları tamamlandı.
Aksaray Belediyesi güzel atlar diyarı anlamına gelen Kapadokya bölgesinin başlangıç noktasında yer alan Aksaray'da at binicilik kültürünün devam etmesi ve yaygınlaşması için At Binicilik Tesisinin inşaat çalışmalarını tamamladı.
Aksaray'da turizmin gelişimine önemli katkı sağlayacak olan at binicilik tesisi, bin 500 metrekare kapalı alan, 6 bin metrekare açık alan, 14 kapalı at ahırı, 3 açık salma alanı, üstü kapalı gezinme alanı, kafeterya, dinlenme alanları, yürüyüş parkuru ve balıklı göletten oluşuyor.
At biniciliğiyle ilgili eğitimlerin de verilmesi planlanan tesiste isteyen günlük olarak at binebilecek ve doğa ile iç içe olan yürüyüş yollarında yürüyüş yapabilecek. Vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan at binicilik tesisinde inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Tesiste yer alacak sosyal ve sportif alanlar oluşturmak için çevre ve peyzaj düzenlemesi başlatıldı.
- 6.8.2018 16:10
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 4
Yorum
bjk advers Bu davranışını taktirle karşılıyorum senin gibi bir insanında çok başarılı olacağını düşünüyorum . Aferin Oğlum böyle insan ol işte !
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Edwin Koeman’ın geliş sırrı ‘4-2-3-1’
Toplam 2
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SİSTEM MİSTEM HİÇ BİR FENERLİ VDEMİELE GÜVENMİYOR.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
AYCUT 2018 DE VOLKANLA GELEN GEÇ DEVAM EDER.
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