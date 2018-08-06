Aksaray’a at binicilik tesisi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    ’a at binicilik tesisi

    Aksaray’a at binicilik tesisi

    at binicilik kültürünün devam etmesi ve yaygınlaşması için başlattığı At Binicilik Tesisinin inşaat çalışmaları tamamlandı.

    güzel atlar diyarı anlamına gelen Kapadokya bölgesinin başlangıç noktasında yer alan 'da at binicilik kültürünün devam etmesi ve yaygınlaşması için At Binicilik Tesisinin inşaat çalışmalarını tamamladı.

    Aksaray'da turizmin gelişimine önemli katkı sağlayacak olan at binicilik tesisi, bin 500 metrekare kapalı alan, 6 bin metrekare açık alan, 14 kapalı at ahırı, 3 açık salma alanı, üstü kapalı gezinme alanı, kafeterya, dinlenme alanları, yürüyüş parkuru ve balıklı göletten oluşuyor.

    At biniciliğiyle ilgili eğitimlerin de verilmesi planlanan tesiste isteyen günlük olarak at binebilecek ve doğa ile iç içe olan yürüyüş yollarında yürüyüş yapabilecek. Vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan at binicilik tesisinde inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Tesiste yer alacak sosyal ve sportif alanlar oluşturmak için çevre ve peyzaj düzenlemesi başlatıldı.

    1. 6.8.2018 16:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aksaray’a at binicilik tesisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN