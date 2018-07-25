İmkânsızlıklara rağmen bu yıl da şampiyonluk yolunda ilerliyorlar
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    İmkânsızlıklara rağmen bu yıl da şampiyonluk yolunda ilerliyorlar

    İmkânsızlıklara rağmen bu yıl da şampiyonluk yolunda ilerliyorlar

    Geçen yıl Ragbi 1. Ligi’nde şampiyonluk ipini göğüsleyen Eskişehir takımı, bu yıl da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

    14 Temmuz tarihinde 'da Cebeci İnönü Stadı'nda yapılan ilk tur mücadelesinde A Grubu'nda SK, Trakya RK, İstanbul Ottomans RFK ve Firuzköy SK ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi grubu ikinci sırada tamamlayarak adını finallere yazdırdı. Final grubunda 'un rakipleri ise ODTÜ SK, Olympian Akademi SK ve ANKÜ SK oldu.
    Konuyla ilgili bilgi veren Aqua Rugby Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kale, hedeflerinin yüksek olduğunu aktardı. Kale "Uzun yıllardır Eskişehir ve 'de Ragbi sporunun gelişimi ve daha çok kişinin oynaması için çalışıyoruz. Tecrübeli bir teknik ekibe, genç ve başarıya aç oyunculara sahibiz. Türkiye Ragbi 1. Ligi'nde yer alan takımların içerisinde en genç ekibiz. Takımımız gençliğin verdiği ateş ile kendisinden büyük rakiplerine karşı önemli bir mücadele veriyor" dedi.

    "Eskişehir'in büyüklerinden destek göremiyoruz"


    Takımın deplasman masraflarının bile oyuncuların cebinden çıkan paralarla karşılandığını vurgulayan Kale, "Takım olarak Eskişehir'in değerli büyüklerinden destek göremiyoruz. Deplasman masraflarını oyuncular kendi ceplerinden karşılıyor. Bu durum başarıyı hedefleyen takımımıza büyük bir zarar veriyor. Aynı zamanda antrenman ve müsabaka ekipmanları konusunda da önemli eksiklerimiz var. Eskişehir'in adını tüm ülkeye duyuran ekibimiz ne yazık ki Eskişehir'in büyüklerinin desteğini göremiyor" diye konuştu.
    Diğer yandan Eskişehir temsilcisi 28 Temmuz tarihinde Ankara Cebeci İnönü Stadı'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

    1. 25.7.2018 12:31
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