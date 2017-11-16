 Vali Coşkun, Merve Kekeç'i kabul etti – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    , 'i kabul etti

    <a href="/index/vali-coskun?id=a3485265-6249-43c1-8985-6cb2ae4c59ce" class="" rel="tag">Vali Coşkun</a>, <a href="/index/merve-kekec?id=6cc36a94-cc99-4390-b7e4-c8b8a1468416" class="" rel="tag">Merve Kekeç</a>'i kabul etti

    OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Taekwondo da Başkan Şampiyonu olan 'i çeyrek altın ile ödüllendirdi.

    , 42 Kiloda 'Genç Bayanlar' kategorisinde Balkan Şampiyonu olan Osmaniyeli Taekwondo sporcusu 'i makamında kabul etti. Sporcu Kekeç'e ziyaretinde İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir ve antrenör Mustafa Doğru eşlik etti. Ziyaret sırasında İl Müdürü Demir, 'a bilgi vererek, 19'ncu Balkan 'nda, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 7 Ocak Spor Kulübü sporcusu Osmaniyeli Taekwondocu 'in kente Balkan Şampiyonu olarak döndüğünü söyledi.

    Merve Kekeç'i tebrik eden Vali Coşkun ise sporcunun başarısının herkese gurur verdiğini belirterek, "Kendisini tüm Osmaniyeliler adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bundan sonraki müsabakalarda da ilimizi gururlandıracağına inanıyorum. Yolu ve bahtı açık olsun" dedi.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:37
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