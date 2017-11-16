Vali Coşkun, 42 Kiloda 'Genç Bayanlar' kategorisinde Balkan Şampiyonu olan Osmaniyeli Taekwondo sporcusu Merve Kekeç'i makamında kabul etti. Sporcu Kekeç'e ziyaretinde İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir ve antrenör Mustafa Doğru eşlik etti. Ziyaret sırasında İl Müdürü Demir, Vali Coşkun'a bilgi vererek, 19'ncu Balkan Taekwondo Şampiyonası'nda, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 7 Ocak Spor Kulübü sporcusu Osmaniyeli Taekwondocu Merve Kekeç'in kente Balkan Şampiyonu olarak döndüğünü söyledi.



Merve Kekeç'i tebrik eden Vali Coşkun ise sporcunun başarısının herkese gurur verdiğini belirterek, "Kendisini tüm Osmaniyeliler adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bundan sonraki müsabakalarda da ilimizi gururlandıracağına inanıyorum. Yolu ve bahtı açık olsun" dedi.