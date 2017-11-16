Vali Coşkun, Merve Kekeç'i kabul etti
OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Taekwondo da Başkan Şampiyonu olan Merve Kekeç'i çeyrek altın ile ödüllendirdi.
Vali Coşkun, 42 Kiloda 'Genç Bayanlar' kategorisinde Balkan Şampiyonu olan Osmaniyeli Taekwondo sporcusu Merve Kekeç'i makamında kabul etti. Sporcu Kekeç'e ziyaretinde İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir ve antrenör Mustafa Doğru eşlik etti. Ziyaret sırasında İl Müdürü Demir, Vali Coşkun'a bilgi vererek, 19'ncu Balkan Taekwondo Şampiyonası'nda, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 7 Ocak Spor Kulübü sporcusu Osmaniyeli Taekwondocu Merve Kekeç'in kente Balkan Şampiyonu olarak döndüğünü söyledi.
Merve Kekeç'i tebrik eden Vali Coşkun ise sporcunun başarısının herkese gurur verdiğini belirterek, "Kendisini tüm Osmaniyeliler adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bundan sonraki müsabakalarda da ilimizi gururlandıracağına inanıyorum. Yolu ve bahtı açık olsun" dedi.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:37
-
İngilizler çıldırdı
Toplam 13
Yorum
hagi10 az akıllı olun ya ocakta 33 yaşına gircek adama hemde avrupadaki bir takım 10 milyon euro verir mi
-
Bebek'te Arda Turan buluşması
Toplam 16
Yorum
Gsli Allah aşkına şu ardayı bırakın. Her fırsatta adam satan futbolunu değil çenesini konuşturan hep magazin peşinde koşan adamla Gsmizin işi yok
-
İngilizler çıldırdı
Toplam 13
Yorum
nuri hatta barcelona istiyor
Vali Coşkun, Merve Kekeç'i kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.