Ampute Futbol Milli Takımı çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak

Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 6 Haziran Perşembe günü Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda 3'te 3 yapan milliler, çeyrek finalde D Grubu ikincisi Almanya ile eşleşti.

Türkiye ile Almanya arasındaki yarı finale yükselme mücadelesi, TSİ 12.30'da başlayacak.

Ampute Futbol Milli Takımı, grupta İsrail'i 6-0, Azerbaycan'ı 12-1, İrlanda'yı ise 5-0 mağlup etti.

Avrupa şampiyonalarında 2017 ve 2021'de kupayı kazanan ay-yıldızlı ekip, üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.