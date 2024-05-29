A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Azerbaycan mesaisi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas çalışması, geriden oyun kurma ve savunmadan hücuma geçiş çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret etti. Oyuncular ve teknik heyete başarı dileyen Aydoğdu, ardından takımla birlikte fotoğraf çektirdi.

Vali Aydoğdu, yaptığı açıklamada, "Sizi burada ağırlamaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. İnşallah cuma günü de stadı dolduracağız. Siz de inşallah güzel bir futbolla oyununuzu galibiyetle taçlandırırsınız. Kadın futbol takımının gittikçe yukarı doğru ivme kazanması bizim için gurur verici bir şey. Sizi burada ağırlamak bizi mutlu etti. Başarılarınız daim olsun. Cuma günü sizi canı gönülden destekleyeceğiz. Her zaman Erzincan'a sizi bekliyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz. Başarılar diliyorum" dedi.

Azerbaycan karşılaşmasında 3 puanı hedeflediklerini söyleyen A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, "Bugün itibariyle FIFA takvimimiz resmi olarak başladı. Bugün de tam kadro olarak sahaya çıkabiliyoruz. İki oyuncumuz vardı yurt dışında oynayan. Onlar da bugün bize dahil oldular. Şimdi artık kampımızın ikinci etabı dediğimiz maça özgü çalışacağımız tamamen taktiksel açıdan organize olacağımız antrenmanlarımızı yapmaya başlayacağız. Bugün geriden oyun kurma ve geçişler üstüne bir taktik çalışmamız var. Onun dışında da oyuncularımızın performansına göre geçiş oyunlarındaki varyasyonları işleyeceğiz. Çok keyifli başladık kampımıza. Erzincan halkının, Erzincan şehrinin ilgisini gördükçe oyuncularımız çok daha fazla motive oluyor. Onlar için daha fazlasını yapmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah 31 Mayıs'ta da burada, dolu stadyumda seyircilerimize karşı güzel bir oyun oynayacağız. Oyunun karşılığında da 3 puanı alan biz olmak istiyoruz" diye konuştu.

Erzincan'da yaklaşık 10 gündür kamp çalışmalarının sürdüğünü ifade eden futbolculardan Yağmur Uraz, 31 Mayıs akşamı oynanacak olan Azerbaycan maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Erzincanlıları maça beklediklerini belirten Göknur Güleryüz, "Hem kaleciler hem de takım çok güzel hazırlandık. 8 resmi maçımızda 4 tane gol yedik sadece. Bu bizim için çok büyük bir başarı ve beraber çalışmak çok büyük bir heyecan veriyor. Çok özel bizim için. 10 gündür buradayız. 31 Mayıs'ta maçımız var. Akşam 20:00'da tüm kadınlarımızı, tüm Erzincan halkını buraya bekliyoruz" dedi.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda 31 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak maça hazırlanan A Milli Kadın Futbol Takımı şu oyunculardan oluşuyor. KALECİLER: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamze Nur Yaman (Galatasaray A.Ş.), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

DEFANS: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), İlayda Civelek, İlayda Cansu Kara (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

ORTA SAHA: Ebru Topçu (Galatasaray A.Ş.), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Miray Cin (MSV Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (UD Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)

FORVET: Arzu Karabulut (Galatasaray A.Ş.), Yağmur Uraz, Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)