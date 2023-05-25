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Türkiye 70-83 Çekya (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Çekya'ya 83-70 mağlup oldu. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 22:38
Türkiye 70-83 Çekya (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Çekya'ya 83-70 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Türkiye'de 19 sayıyla Tilbe Şenyürek oldu.

Öte yandan ay-yıldızlılar, yarın saat 20.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Letonya'yı ağırlayacak.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Furkan Keseratar, İzel Deniz Pehlivan
TÜRKİYE: Alperi Onar 4, Şevval Akalan 3, Sevgi Uzun 13, İlayda Güner 12, Tilbe Şenyürek 19, Pelin Derya Bilgiç 2, Melis Gülcan 4, Gökşen Fitik 2, Esra Ural Topuz 2, Elif Bayram 9, Tuğçe Canıtez, Meltem Yıldızhan, Derin Erdoğan
ÇEKYA: Brezinova 9, Hamzova 7, Stoupalova 17, Holesinska 8, Sklenarova 5, Zeithammerova 5, Andelova 7, Pauorova 4, Sipova 7, Cechova 14
1'İNCİ PERİYOT: 20-23
İLK YARI: 36-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-60

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