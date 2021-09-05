Son dakika spor haberi: Dünya futbolunda tarihi olay! Brezilya - Arjantin maçında kaos!

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun olaya müdahale etmesinin ardından Lionel Messi ve takım arkadaşları sorunsuz bir şekilde stadın yolunu tutmuştu. Fakat karşılaşmanın 6. dakikasında sağlık kurulu yetkililerin futbolcuları sınır dışı etme kararı maçın durmasına neden oldu.





SAĞLIK KURULU YETKİLİLERİ SAHAYA GİRDİ 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta saha kenarında başlayan ve oyun alanına yansıyan olaylar nedeniyle Arjantin Milli Takımı oyuncuları ve hakemler soyunma odasına gitti.