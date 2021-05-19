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Son dakika spor haberleri: Almanya'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Alman Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi. Panzerler'in kadrosunda Türk kökenli futbolcular ve da yer aldı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:58
Son dakika spor haberleri: Almanya'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı!

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020 için belirlediği 26 kişilik milli takım kadrosunu ilan etti.

Löw, en son 2018'in kasım ayında milli takıma çağrılan ve 'i yeniden kadroya dahil etti. Lig şampiyonu 'ten sekiz futbolcunun yer aldığı EURO 2020 kadrosunda Türk kökenli futbolcular ve da bulunuyor.

Fransa, Portekiz ve Macaristan'ın yer aldığı F Grubu'nda yer alan Almanya'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: (Bayern Münih), (), ()

Savunma:, (), Matthias Ginter (), Robin Gosens (Bergamo), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Antonio Rüdiger (), Robin Koch (Leed United), Niklas Süle (Bayern Münih)

Orta Saha: Emre Can (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller ( Bayern Münih), İlkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Forvet: Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea), Leroy Sane, Serge Gnabry ( Bayern Münih),

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