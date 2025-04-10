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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Ligler Fatih Terim'den geleceği için açıklama!

Fatih Terim'den geleceği için açıklama!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Shabab ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunan Fatih Terim, geleceği hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 00:54
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Fatih Terim'den geleceği için açıklama!

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Al Kholood'u 2-0 mağlup ettikleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Al Shabab'ın başına aralık ayında geçen ve Suudi Arabistan ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Fatih Terim, sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruya, "Henüz bu kararı vermedim, yeni bir şey olursa açıklarım." yanıtını verdi.

71 yaşındaki deneyimli teknik adamın sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile 16 maça çıktı. Terim, bu maçlarda9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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