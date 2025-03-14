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Haberler Diğer Ligler Serdar Dursun yine sahneye çıktı! Persepolis liderlik koltuğunda

Serdar Dursun yine sahneye çıktı! Persepolis liderlik koltuğunda

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'nde bir zafer daha elde etti. Malavan'ı 2-0 mağlup eden Persepolis, üst üste üçüncü galibiyetini alarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 21:05
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Serdar Dursun yine sahneye çıktı! Persepolis liderlik koltuğunda

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'nde bir zafer daha elde etti. Malavan'ı 2-0 mağlup eden Persepolis, üst üste üçüncü galibiyetini alarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Maçta Persepolis'in gollerini Ali Alipour ve Serdar Dursun kaydetti. Serdar Dursun, takım adına ligdeki ikinci golünü atarken, geçtiğimiz hafta Chadormalu deplasmanında da fileleri havalandırmıştı.

Bu sonuçla puanını 47'ye yükselten Persepolis, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünde oynadığı son 6 lig maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Persepolis, etkileyici performansını sürdürdü.

Persepolis, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Shams Azar ile karşılaşacak.

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