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Haberler Diğer Ligler Messi'nin golünden sonra ortalık karıştı! İşte Inter Miami - Atalanta United maçında o anlar...

Messi'nin golünden sonra ortalık karıştı! İşte Inter Miami - Atalanta United maçında o anlar...

ABD birinci futbol ligi MLS'de oynanan İnter Miami - Atlanta United maçında Lionel Messi'nin kafayla kaydettiği gol sonrası ortalık bir anda karıştı. İşte o anlar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 22:33 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 22:38
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Messi'nin golünden sonra ortalık karıştı! İşte Inter Miami - Atalanta United maçında o anlar...

MLS'de oynanan Inter Miami - Atlanta United maçında Lionel Messi'nin golü sonrası yaşanan anlar karşılaşmanın önüne geçti.

Mücadelenin 65'inci dakikasında Messi kafa golünün ardından topu almak istedi, rakip kaleci ona engel olmaya çalıştı. Tam bu sırada Inter Miami'li Leonardo Campana Romero, Atalanta kalecisini ağlara itti, Luis Suarez de yanına giderek eliyle 'kalk' işareti yaptı. İki ekip oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İşte o anlar...

Maç Atalanta United'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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