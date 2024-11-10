Messi'nin golünden sonra ortalık karıştı! İşte Inter Miami - Atalanta United maçında o anlar...

MLS'de oynanan Inter Miami - Atlanta United maçında Lionel Messi'nin golü sonrası yaşanan anlar karşılaşmanın önüne geçti.

Mücadelenin 65'inci dakikasında Messi kafa golünün ardından topu almak istedi, rakip kaleci ona engel olmaya çalıştı. Tam bu sırada Inter Miami'li Leonardo Campana Romero, Atalanta kalecisini ağlara itti, Luis Suarez de yanına giderek eliyle 'kalk' işareti yaptı. İki ekip oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İşte o anlar...

CABEZAZO DEL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS ‼️🐐✨ pic.twitter.com/r1AkXEYI2j — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 10, 2024

Maç Atalanta United'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.