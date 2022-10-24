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Middlesbrough teknik adamlık görevine Michael Carrick'i getirdi!

Manchester United'ın emekli futbolcusu Michael Carrick'in kariyeri hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Şimdilerde kariyerine teknik adam olarak devam eden Michael Carrick, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'un yeni teknik direktörü oldu.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 19:00
Middlesbrough teknik adamlık görevine Michael Carrick'i getirdi!

İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough, teknik direktörlük görevine eski Manchester Unitedlı futbolcu Michael Carrick'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevine ekimin ilk günlerinde son verilen Chris Wilder'dan boşalan teknik direktörlüğe 41 yaşındaki Carrick'in getirileceği belirtildi.

Middlesbrough, bu sezon 16 lig maçında topladığı 17 puanla 21. sırada bulunuyor ve kümede kalmak için mücadele ediyor.

Futbolculuğu döneminde 2006-2018 yılları arasında formasını giydiği Manchester United'ı, 2021'de geçici olarak çalıştıran İngiliz Carrick, teknik direktörlük kariyerinde ilk ciddi sınavını Middlesbrough takımıyla verecek.

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