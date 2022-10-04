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UEFA Avrupa kupası maçlarından önce Endonezya'da yaşanan facia nedeniyle takımların saygı duruşunda bulunacağını duyurdu

Kısa bir süre önce Endonezya'da bir futbol karşılaşması sırasında yaşanan olaylarda pek çok kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Son olarak UEFA yaşananlarla ilgili Avrupa kupası maçlarından evvel bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağnı açıkladı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 14:36
UEFA Avrupa kupası maçlarından önce Endonezya'da yaşanan facia nedeniyle takımların saygı duruşunda bulunacağını duyurdu

Endonezya Ligi'nde geçtiğimiz günlerde büyük bir facia yaşandı. Ülkenin Arema ile Persebaya takımları arasında oynanan maç felaketle sona ermişti. Ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya girmesi sonrası yaşanan izdihamda en az 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan facia dünyada spor gündemini derinden sarsarken konuyla ilgili UEFA'dan dikkat çeken bir karar geldi. UEFA yaşanan olaylar nedeniyle Avrupa kupası maçları öncesi bir dakikalık saygı duruşuna geçileceğini aktardı.

NELER OLMUŞTU?
Endonezya'da Doğu Java eyalatinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı. Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahele eden polisin kullandığı birber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.
Yaşanan kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu. Stadyumda çıkan olaylarda 129 kişi hayatını kaybetti.

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