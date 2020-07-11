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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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ekibi 'te tüm takım karantinaya alındı!

İsviçre ekibi Zürih'te tüm takım karantinaya alındı!

'i ekiplerinden 'te corona virüsü nedeniyle tüm takımın karantinaya alındığı ve ligdeki iki maçlarının da ertelendiği açıklandı.

Süper Ligi ekiplerinden 'te görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki defans oyuncusu Mirlind Kryeziu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan kontrollerde takımda başka vakaların da tespit edildiği belirtildi.

Zürih'in ligde Sion ve Basel ile oynayacağı karşılaşmaların ertelendiği, oyuncuların da 17 Temmuz'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Kulübün, İsviçre Futbol Ligi (SFL) ile yapılacak görüşmeler sonrası ligdeki durumuna ilişkin karar verileceği aktarıldı. Zürih ile son karşılaşan takım olan Neuchatel Xamax'ta da testler pozitif çıkarsa ligin iptali konulu bir toplantı daha yapılacak.

  1. 11.07.2020
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