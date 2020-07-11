İsviçre ekibi Zürih'te tüm takım karantinaya alındı!

İsviçre Süper Lig'i ekiplerinden Zürih'te corona virüsü nedeniyle tüm takımın karantinaya alındığı ve ligdeki iki maçlarının da ertelendiği açıklandı.
İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Zürih'te görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki defans oyuncusu Mirlind Kryeziu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan kontrollerde takımda başka vakaların da tespit edildiği belirtildi.
Zürih'in ligde Sion ve Basel ile oynayacağı karşılaşmaların ertelendiği, oyuncuların da 17 Temmuz'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.
Kulübün, İsviçre Futbol Ligi (SFL) ile yapılacak görüşmeler sonrası ligdeki durumuna ilişkin karar verileceği aktarıldı. Zürih ile son karşılaşan takım olan Neuchatel Xamax'ta da testler pozitif çıkarsa ligin iptali konulu bir toplantı daha yapılacak.
- 11.07.2020
- İstanbul'a kaçan Onazi cep telefonu sinyaliyle bulundu!
- Kızılyıldız'da corona virüsü vakaları artıyor!
- Real Valladolid-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Libertadores ve Sudamericana'nın başlayacağı tarihler belli oldu!
- Atletico Madrid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fatih Terim Falcao'yu unuttu! İşte Galatasaray'ın muhtemel Ankaragücü 11'i
- Tahir Karapınar başardı! Fenerbahçe'nin Sivas maçı öncesinde o istatistiği...
- Son dakika: Fenerbahçeli isim takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devrede...
- Dev transfer iddiası! "Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak"
- Süper Lig karıştı! Yeni teknik adam Ümit Davala...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İsviçre ekibi Zürih'te tüm takım karantinaya alındı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.