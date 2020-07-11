İstanbul'a kaçan Onazi cep telefonu sinyaliyle bulundu!
Denizlispor'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Takımda şans bulamadığı ve maddi konularda sıkıntı yaşadığı gerekçesiyle şehri terk eden Onazi, emniyet güçlerinin cep telefonu sinyalini takip etmesiyle İstanbul'da bulundu.
Yukatel Denizlispor'da, Ogenyi Onazi krizi patlak verdi. İlk 11'de fazla şans bulamadığından ve maddi konulardan dert yakınan Onazi, Gaziantep FK maçı sonrası tesisleri terk etti. Telefonunu da kapatan Onazi'yi bulmak için harekete geçen Denizlispor yönetimi, filmleri aratmayacak bir operasyonu imza attı. Kentin mülki amirlerden yardım istendi. Yönetimin valilik ve emniyet güçlerinden ricası ile cep telefonunun sinyali takip edilerek İstanbul'da olduğu tespit edilen Onazi, kentin ileri gelenlerinin devreye girmesiyle zorla ikna edilerek, yeniden takıma dahil edildi.
OYNATILMAMASINA ÖFKELENDİ VE KAÇTI
Devre arası Trabzonspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, yeşil-siyahlı forma ile 8 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Sadece 1-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 4 maçta sonradan oyuna dahil oldu, 276 dakika süre aldı. Denizli'de oynanan ve 1-0 kaybedilen Gaziantep maçında 86. dakika Oğuz'u yerine oyuna dahil olan Onazi, 4 dakika şans bulunca öfkelendi. Karşılaşma sonrası tesisleri terk eden Ogenyi Onazi'nin soluğu İstanbul'da aldığı ortaya çıktı. İstanbul'da olan Onazi, Medipol Başakşehir maçında yedek soyundu ancak 2 oyuncu değişikliği yapan teknik sorumlu Levent Kartop tarafından oyuna dahil edilmedi.
- 11.07.2020
- İstanbul'a kaçan Onazi cep telefonu sinyaliyle bulundu!
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