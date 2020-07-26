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26 Temmuz 2020, Pazar
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haberler (26.07.20)

Aktüel haberler (26.07.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

DONNARUMMA: BEŞİNCİ OLMAK İSTİYORUZ

Milan'ın genç kalecisi Donnarumma, takımının performansını ve Avrupa için verdiği mücadeleyi değerlendirdi. Donnarumma, Avrupa yarışı ve takımın durumu için; "Takım futbolu oyunuyoruz ve daha kompakt hareket ediyoruz. Beşinci olmak istiyoruz. Bunun için savaşacağız. Bunun için iki maçımız kaldı, neler olacağını göreceğiz" dedi.

PEPE BİR YIL DAHA UZATIYOR

Bir dönem forması da giyen , takımı Porto ile bir sezon daha sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki tecrübeli stoper, Porto ile bir yıllık sözleşmeye imza atacak. Bu sezon 35 resmi maça çıkan Pepe, Porto defansında takım arkadaşlarına liderlik yapıyor.

'BALOTELLI VE BEN SUÇLUYUZ'

Brescia Başkanı Massimo Cellino, Balotelli ile sözleşme imzalamanın büyük bir hata olduğunu söyledi. Başkan, "Serie A'ya yükseldiğimizde tüm takım hevesliydi. Balotelli olmadan bile küme düşmeden kaçabilecek bir takıma sırtımı döndüm. Mario ve ben burada suçu paylaşıyoruz" dedi.

  1. 26.7.2020
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